Jorge Jesus için fesih iddiası!

Süper Lig'de son olarak sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus için flaş bir iddia ortaya atıldı.UOL Esporte'den Bruno Andrade imzalı habere göre, Jesus'un, Fenerbahçe yönetimi ile görüştüğü aktarıldı. Tarafların Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshi için çalıştığı öne sürüldü.Deneyimli teknik adamın sözleşmesinin kısa süre içerisinde veya perşembe günü Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçının ardından feshedilebileceği belirtildi.Jorge Jesus yönetiminde ligde 25 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 54 puan topladı. Sarı-lacivertli takım, 26 maçta 63 puan toplayan lider Galatasaray'ın arkasında ligde 2. sırada yer alıyor.Fenerbahçe Jesus idaresi altında UEFA Avrupa Ligi'nde grubundan lider olarak çıkarken, son 16 turunda Sevilla'ya elenmişti.68 yaşındaki teknik adamın, Fenerbahçe ile sözleşmesi mayıs ayında sona eriyor.