Jordan Clarkson, Yılın Altıncı Adamı seçildi!

Utah Jazz guardı Jordan Clarkson, 2020-21 sezonu için Yılın Altıncı Adamı ödülünün sahibi oldu.



Bu sezon oynadığı 68 maçta 18.4 sayı, 4.0 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakalamış olan Clarkson, ödülü kazanan ilk Jazz oyuncusu oldu.



28 yaşındaki oyuncu, 100 medya üyeli bir panelden takım arkadaşı Joe Ingles'in 34 oyuna karşılık 65 birincilik oyu aldı.



Oylamada üçüncü sırada yer alan New York Knicks guardı Derrick Rose, birincilik oyu alan diğer tek oyuncu olarak kayıtlara geçti.



Diğer oy alan oyuncular arasında Carmelo Anthony, Chris Boucher, Bobby Portis, T.J. McConnell, Miles Bridges, Shake Milton, Thaddeus Young ve Facundo Campazzo yer aldı.



