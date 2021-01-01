Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jordan Clarkson, Yılın Altıncı Adamı seçildi!

Utah Jazz guardı Jordan Clarkson, 2020-21 sezonu için Yılın Altıncı Adamı ödülünün sahibi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz guardı Jordan Clarkson, 2020-21 sezonu için Yılın Altıncı Adamı ödülünün sahibi oldu.

Bu sezon oynadığı 68 maçta 18.4 sayı, 4.0 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakalamış olan Clarkson, ödülü kazanan ilk Jazz oyuncusu oldu.

28 yaşındaki oyuncu, 100 medya üyeli bir panelden takım arkadaşı Joe Ingles'in 34 oyuna karşılık 65 birincilik oyu aldı.

Oylamada üçüncü sırada yer alan New York Knicks guardı Derrick Rose, birincilik oyu alan diğer tek oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Diğer oy alan oyuncular arasında Carmelo Anthony, Chris Boucher, Bobby Portis, T.J. McConnell, Miles Bridges, Shake Milton, Thaddeus Young ve Facundo Campazzo yer aldı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal