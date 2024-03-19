Philadelphia 76ers'ın pivotu Kai Jones, geçtiğimiz yaz Charlotte Hornets tarafından serbest bırakıldıktan sonra yaşadığı duygusal yolculuğu ve mental kargaşayı anlattı.



76ers'ın yeni pivotu Jones, The Athletic'ten Shams Charania'ya verdiği röportajda, Hornets'tan ayrılmasına yol açan zihinsel sorunlarını ve hayati zorluklarını paylaştı.



Jones, büyük büyükanne ve büyükbabasının sırasıyla Mayıs ve Temmuz aylarında vefat etmelerinin kendisini kötü bir zihinsel duruma sürüklediğini söyledi:



"Etrafımdaki herkesi kendimden uzaklaştırıyordum. Yani beni anlamadığını düşündüğüm her kim varsa, etrafımdan def ediyordum. Bu yüzden de kendimi izole edilmiş hissettim. Böyle durumlarda kafanızda yankılanan bazı seslerle uğraşıyorsunuz. Bu seslerle nasıl başa çıkacağınızı ve kendinizi nasıl sakinleştireceğinizi öğrenmeniz gerekiyor."



23 yaşındaki oyuncu, eski takımı Hornets ile arasında yaşananları ise şöyle anlattı:



"Sanırım kafamdaki negatif sesleri susturmaya çalışıyordum çünkü dürüst olmak gerekirse Shams, ölmek istemiyordum. Ailemde ilk kez o yaştaki birini kaybetmiştim ve kendi kendime 'Ben ölmek istemiyorum. Sonsuza kadar yaşamak istiyorum.' diyordum.



Çok yoğun dua etmeye çalıştığım bir dönemde, kafamdaki sesler bana 'Biliyor musun, eğer kendine çeki düzen vermezsen sen de ölebilirsin' diyordu. Bu bende büyük bir kafa karışıklığı yaratmıştı."



Jones, Hornets'ta oynadığı süreçte bazı alışılmadık davranışlarda bulunmuştu. Instagram hesabında yaptığı bir canlı yayın sırasında tuhaf hareketlerde bulunan ve ayrıca diğer sosyal medya hesaplarında takım arkadaşlarıyla da tartışan Jones, en sonunda ekipten takasını talep etmişti.



76ers'ın yeni pivotu, Hornets'tan yakışıksız bir şekilde ayrıldıktan sonra NBA'e geri döndü ve Sixers'la 10 günlük bir sözleşme imzaladı.





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