Jonas Valanciunas, Lakers'ın radarına girdi

New Orleans Pelicans pivotu Jonas Valanciunas'ın, bu yaz Los Angeles Lakers'a gitmesi muhtemel bir oyuncu olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jonas Valanciunas, Lakers'ın radarına girdi
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25 Haziran 2024 15:01
New Orleans Pelicans pivotu Jonas Valanciunas'ın, bu yaz Los Angeles Lakers'a gitmesi muhtemel bir oyuncu olduğu iddia edildi.

Litvanyalı pivot, Pelicans'ta geçirdiği üç sezonun ardından bu yaz sınırsız serbest oyuncu dönemine girmeye hazırlanırken dikkatleri üzerine çekti.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Valanciunas'ın, uzun rotasyonunu güçlendirmek isteyen Lakers ekibiyle adı geçen önemli bir isim olarak ortaya çıktığını söyledi.

Fiziksel oyunu ve ribaund yeteneğiyle tanınan Valanciunas'ın, Anthony Davis'in yanında değerli bir destek sunması ve kendisinin uzun forvet pozisyonuna daha fazla odaklanmasına olanak sağlaması bekleniyor.

32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon maç başına 23,5 dakikada 12,2 sayı, 8,8 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.

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