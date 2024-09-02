Jonas Svensson: 'Hocamız çok iyi biliyor'

Beşiktaşlı futbolcu Jonas Svensson, Sivasspor maçının ardından açıklamalar yaptı.
Jonas Svensson yaptığı açıklamada, "İyi başladığımız sezondan 3 puan aldığımız için mutluyuz. Zorlandığımız anlar oldu. Rakibimiz çok defansif oynadı. Buna başka maçlarda da şahit olacağız, çözüm bulmalıyız. Gelişmek zorundayız ama en önemlisi 3 puandı." dedi.
Başarılı oyuncu ayrıca, "Van Bronckhorst çok iyi teknik direktör. Bek olarak tecrübesi var. Bizi de çok iyi kullanıyor. Beni bugün daha ortada, 6 numara daha önde konumlandı. Hocamız, bekleri kullanmasını çok iyi biliyor." diye konuştu.
Jonas Svensson yaptığı açıklamada, "İyi başladığımız sezondan 3 puan aldığımız için mutluyuz. Zorlandığımız anlar oldu. Rakibimiz çok defansif oynadı. Buna başka maçlarda da şahit olacağız, çözüm bulmalıyız. Gelişmek zorundayız ama en önemlisi 3 puandı." dedi.
Başarılı oyuncu ayrıca, "Van Bronckhorst çok iyi teknik direktör. Bek olarak tecrübesi var. Bizi de çok iyi kullanıyor. Beni bugün daha ortada, 6 numara daha önde konumlandı. Hocamız, bekleri kullanmasını çok iyi biliyor." diye konuştu.
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