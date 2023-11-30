NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan yedi karşılaşmayla devam etti.



LAKERS 133-107 PISTONS



Los Angeles Lakers, Little Caesars Arena'da ev sahibi Detroit Pistons'ı 133-107 mağlup etti.



D'Angelo Russell, 35 sayı, 4 ribaund, 9 asist, 1 top çalma ve 2 blokla Lakers'a liderlik etti. Anthony Davis 28 sayı, 16 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 3 blokla oynarken, LeBron James 25 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.



Pistons'ta Cade Cunningham, 15 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla Pistons'ın en skoreriydi. Isaiah Livers 14 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynarken, Ausar Thompson ve Isaiah Stewart ise 12'şer sayı eklediler.



MAGIC 139-120 WIZARDS



Orlando Magic, Amway Center'da konuk ettiği Washington Wizards'ı 139-120 devirdi.



Magic'te Franz Wagner 11/14 şut isabetiyle 31 sayı, 6 ribaund ve 3 asist kaydederek takımın en skorer ismi oldu. Jalen Suggs 22 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Cole Anthony ise 25 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 blokla oynadı.



Wizards'ta Kyle Kuzma 23 sayı, 3 ribaund ve 6 asistle mücadele etti. Deni Avdija 22 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Jordan Poole ise 19 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



RAPTORS 112-105 SUNS



Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da konuk ettiği Phoenix Suns'ı 112-105 mağlup etti.



Scottie Barnes 23 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 3 blokla Raptors'taki en skorer isim oldu. Pascal Siakam 22 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma kaydetti. Jakob Poeltl 17 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 blokla oynadı.



Kevin Durant, Suns'a 30 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 1 top çalmayla liderlik etti. Jusuf Nurkic 19 sayı, 14 ribaund, 6 asist ve 2 blokla double-double yaparken, Josh Okogie ve Eric Gordon ikilisi 10'ar sayıyla katkı verdi.



PELICANS 124-114 76ERS



New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da Philadelphia 76ers'ı 124-114 yenmeyi başardı.



Zion Williamson, Pelicans'ta 33 sayı, 8 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla öne çıktı. CJ McCollum akciğer sönmesinden geri döndüğü maçta 20 sayı, 5 asist, 4 ribaund, 2 top çalma ve 1 blok kaydetti. Jonas Valanciunas 19 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle oynadı.



Tyrese Maxey 33 sayı, 3 asist, 1 ribaund ve iki top çalmayla 76ers'a liderlik eden isim oldu. De'Anthony Melton 17 sayı, 6 asist, 3 ribaund, 3 top çalma ve 1 blokla oynarken, Robert Covington ve Tobias Harris 12'şer sayı kaydettiler.



GRIZZLIES 105-91 JAZZ



Memphis Grizzlies, FedEx Forum'da konuk ettiği Utah Jazz'i 105-91 mağlup etti.



Jaren Jackson Jr., 20 sayı, 6 ribaund, 1 top çalma ve 6 blokla Grizzlies adına en skorer isimdi. David Roddy 19 sayı ve 6 ribaund, Desmond Bane ise 17 sayı, 7 ribaund, 9 asist ve 3 top çalmayla oynadı.



John Collins 17 sayı, 4 ribaund ve 1 top çalmayla Jazz'e liderlik etti. Simone Fontecchio 12 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Jordan Clarkson 12 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle maçı tamamladı. Temsilcimiz Ömer Yurtseven ise karşılaşmada 15 dakika süre alarak, 4 sayı, 4 ribaund ve 1 asist kaydetti.



NUGGETS 134-124 ROCKETS



Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Houston Rockets'ı 134-124 devirdi.



Nuggets'ta Nikola Jokic 33 dakikada 32 sayı, 10 ribaund, 15 asist ve 1 top çalmayla triple-double performansı sergiledi. Michael Porter Jr. 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Jamal Murray sakatlıktan döndüğü karşılaşmada 16 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle oynadı.



Rockets cephesinde Jalen Green, 26 sayı, 6 ribaund, 9 asist ve 1 blokla öne geçti. Temsilcimiz Alperen Şengün 22 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Jabari Smith ise 15 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 1 blokla maçı tamamladı.



CLIPPERS 131-117 KINGS



LA Clippers, Golden 1 Center'da ev sahibi Sacramento Kings'i 131-117 mağlup etti.



Clippers'ta Kawhi Leonard 14/18 şut isabetiyle 34 sayı, 9 ribaund, 3 asist ve 2 blok kaydederek takımın en skorer ismi oldu. James Harden 26 sayı, 3 ribaund, 6 asist ve 5 top çalma kaydederken, Paul George 19 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle, Russell Westbrook ise 9 sayı, 5 ribaund ve 8 asistle maçı tamamladı.



Kings'te De'Aaron Fox 40 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. Domantas Sabonis 11 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynarken, Malik Monk 15 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynadı.





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