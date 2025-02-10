Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, sol dizindeki sürekli devam eden problemin sezon sonunda bir ameliyat gerektirebileceğini söyledi.



ABC kanalının yayınında, Embiid'in diz sakatlığıyla ilgili uzun bir iyileşme sürecine ihtiyacı olduğuna inandığı bildirildi.



2022-23 sezonunun MVP'si olan Embiid, "Eğer bir sorun sürekli devam ediyorsa, bir noktada buna bir çözüm bulmalısınız. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz, her seçeneği değerlendiriyoruz," dedi.



Embiid, önceki sezonda sol diz menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat olmuş ve sadece 39 maçta forma giyebilmişti. Bu sezon ise 15 maçta ortalama 24.6 sayı, 8.1 ribaund ve 4.4 asistlik performans sergiledi.



