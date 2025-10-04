04 Ekim
Galatasaray-Beşiktaş
20:00
04 Ekim
Gençlerbirliği-Alanyaspor
2-2
04 Ekim
Girona-Valencia
1-0DA
04 Ekim
PEC Zwolle-PSV Eindhoven
21:00
04 Ekim
Fortuna Sittard-FC Volendam
19:45
04 Ekim
S. Rotterdam-Ajax
1-1DA
04 Ekim
Auxerre-Lens
22:05
04 Ekim
Brest-Nantes
20:00
04 Ekim
Metz-Marsilya
0-022'
04 Ekim
Atalanta-Como
21:45
04 Ekim
Inter-Cremonese
19:00
04 Ekim
Parma -Lecce
0-1
04 Ekim
Lazio-Torino
3-3
04 Ekim
Real Madrid-Villarreal
22:00
04 Ekim
Athletic Bilbao-Mallorca
19:30
04 Ekim
Chelsea-Liverpool
19:30
04 Ekim
Real Oviedo-Levante
0-2
04 Ekim
Kocaelispor-Eyüpspor
0-061'
04 Ekim
M. United-Sunderland
2-061'
04 Ekim
Arsenal-West Ham United
1-063'
04 Ekim
Leeds United-Tottenham
1-2
04 Ekim
E. Frankfurt-Bayern Munih
19:30
04 Ekim
Werder Bremen-St. Pauli
1-090'
04 Ekim
B. Dortmund-RB Leipzig
1-090'
04 Ekim
Leverkusen-Union Berlin
2-089'
04 Ekim
Augsburg-Wolfsburg
3-190'
04 Ekim
Amed Sportif-Keçiörengücü
19:00
04 Ekim
Erzurumspor-Vanspor FK
1-1
04 Ekim
Pendikspor-A.Demirspor
3-0
04 Ekim
Bandırmaspor-Ümraniye
2-1
04 Ekim
SC Heerenveen-Excelsior
22:00

Joao Pereira: "Rakibe inanç verdik, hoşuma gitmedi"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

calendar 04 Ekim 2025 18:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Joao Pereira: 'Rakibe inanç verdik, hoşuma gitmedi'
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, takımının bugünkü oyunundan memnun olmadığını söyledi.

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Oyuncularıma maçtan memnun olmadığımı söyledim. Bunu skordan dolayı söylemiyorum. Çalıştıklarımızı, belli olan şeyleri sahada yapamadığımız için memnun olmadığımı ifade ettim." diye konuştu.

Maçta temponun ikinci yarı yükseldiğine işaret eden Portekizli teknik adam, "İkinci yarının başında 2. golü bulabilirdik. O zaman işler bizim için daha kolay hale gelebilirdi ama golü atamadık. Daha sonra bizim için işler daha zor hale geldi. Hoşuma gitmeyen başka bir şey şu; iki kez öne geçmiş olmamıza rağmen rakibimiz beraberliği yakaladı. Her takım gol yiyebilir ama sorun golleri yeme şeklimizdi." değerlendirmesinde bulundu.



Son dakikalara doğru maçın kontrolünü kaybettiklerini söyleyen Pereira, şunları kaydetti:

"Top bizde değilken de oyunu kontrol etmemiz gerekiyordu. Bunu başaramadık. Rakibimizi kazanabileceklerine inandırdık. Bu, benim hoşuma gitmedi. Maçın sonuna doğru karşılaşma git-gele döndü. Bunu ne kadar istemediğimizi oyuncularıma söylüyordum. Antrenmanda buna çalışıyoruz ama çalışmamıza rağmen yapamadık. Bunu bir süreç olarak değerlendirmek gerekir. Daha iyi çalışıp bunu daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. İstikrarlı olmamız gerekiyor. Geçen hafta Galatasaray'a karşı bu kadar iyi bir maç çıkartıp, bu hafta bu şekilde oynamak doğru değil."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 8 1 3 4 4 10 6
15 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
16 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
17 Kocaelispor 8 0 3 5 4 12 3
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
