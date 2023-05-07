Joao Pedro: "Galatasaray'ı bekleyeceğiz"

Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro, Giresunspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Joao Pedro: 'Galatasaray'ı bekleyeceğiz'
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07 Mayıs 2023 21:45
Fenerbahçe'de Joao Pedro, Giresunspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

Pedro, "Sezonun bu döneminde en önemli şey kazanmak. Zor olacağını biliyorduk. Çalışmaya devam edeceğiz. Henüz lig bitmedi. Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yok." dedi.

Joao Pedro, "Şimdi dinlenmemiz ve bu kötü sonucun ardından kafa olarak toparlanmamız gerekiyor." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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