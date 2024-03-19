Joao Cancelo: "Ronaldo'ya bağımlı değiliz"

Barcelona forması giyen Joao Cancelo, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Joao Cancelo: 'Ronaldo'ya bağımlı değiliz'
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19 Mart 2024 21:40
Barcelona forması giyen Joao Cancelo, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş ifadeler kullandı.

Joao Cancelo yaptığı açıklamada, "Ronaldo önemli bir futbolcu ve 15 yıl boyunca Lionel Messi ile Ballon d'Or için mücadele ettiler ama bir futbolcunun kariyerinin zirvesi 25-32 yaş arasıdır." dedi.

Portekizli oyuncu ayrıca, "Bizim için önemli bir oyuncu olabilir ama tamamen ona bağımlı değiliz." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın Manchester City'den kiraladığı Cancelo, Katalan deviyle 32 maça çıktı ve 4 gol, 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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