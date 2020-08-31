Joachim Löw: '2019/20'de kimse Neuer'den iyi değildi'

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, 2019/20 sezonunda en iyi futbolcunun Manuel Neuer olduğunu savundu.



Löw, "Robert Lewandowski, sözlerinde haklı olabilir ama bnana göre yılın futbolcusu Manuel Neuer'di. Sadece Lizbon'daki maçlarda yaptıklarıyla bile kupayı Bayern Münih'e getirdi. Şampiyonlar Ligi kupasının gelmesinde en önemli pay Neuer'indi. Sezon boyunca çok fromdaydı. Sadece onun çıkabileceği bir seviyedeydi. Çılgın, inanılmaz performanslar sergiledi." dedi.



Alman teknik adam, "Olimpik Lyon ile yarı final maçı Neuer olmasa başka türlü bitebilirdi. Gol olması gereken 2-3 pozisyonu engelledi. Kalesinde sakince, karizmatik bir şekilde durdu ve takımını finale taşıdı. Eğer, Manuel Neuer olmasa hem Lyon hem Paris maçlarında Bayern'in en azından skor olarak geirye düşmesi gerekirdi." ifadelerini kullandı.



Bayern Münih AG CEO'su Karl-Heinz Rummenigge ve teknik direktörü Hansi Flick ise 2019/20 sezonunun en iyi futbolcusunun Robert Lewandowski olduğunu ileri sürmüştü.



