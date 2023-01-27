Jesus'tan Altay'a; "Sana güveniyorum"

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, Altay Bayındır ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Jesus'tan Altay'a; 'Sana güveniyorum'
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27 Ocak 2023 13:18
Altay Bayindir
Altay Bayindir
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır'ı kanatları altına aldı. Jesus, son haftalarda yediği goller kadar sözleşme uzatma görüşmeleri nedeniyle taraftarın tepkisini çeken başarılı eldivenle bir görüşme yaptı.

Portekizli tecrübe, kendi oyun sisteminde kalecilerin bir libero gibi oynaması gerektiğini, buna ayak uydurmanın zaman alabileceğini, çalıştırdığı eski kulüplerde de benzer durumlarla karşılaştığını milli eldivene anlattı.

ÖZEL OLARAK ÇALIŞTIRIYOR

Jesus, "Sen kaliteli bir kalecisin. Ben senin yeteneklerine ve kalitene inanıyorum, güveniyorum. Yediğin gollerde senin hatan yok, takım olarak bu golleri yiyoruz" dedi. Daha önce de taraftarın tepkisine karşı kendisine kalkan olan tecrübeli çalıştırıcının bu sözleri Altay'ı duygulandırdı. Kaleci ekibi, Altay Bayındır ile özel olarak ilgileniyor. Defans arkasına atılan toplara karşı doğru pozisyon almayla ilgili Altay'a özel idman yaptırılıyor.



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