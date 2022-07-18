Jesus, oyuncuları Kiev'e motive ediyor

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev'e karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesi Jorge Jesus, oyunculardan yüksek konsantrasyon istedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jesus, oyuncuları Kiev'e motive ediyor
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18 Temmuz 2022 14:57
Fenerbahçe'de oyunculara yüksek tempoda antrenman yaptıran teknik direktör Jorge Jesus, son idman öncesinde takımıyla yaklaşık 40 dakikalık bir toplantı gerçekleştirdi.

Dinamo Kiev ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçının önemine dikkat çeken Portekizli teknik adam, "Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hepinizin idmanlarda isteği ve disiplininden son derece memnununm. Kiev'e odaklanın ve iyi bir sonuçla evimizdeki rövanşa avantajlı çıkalım." dediği öğrenildi.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile 20 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da karşılaşacak.





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