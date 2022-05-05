Jesse Lingard, ayrılık ateşini yaktı!

Manchester United'ın İngiliz oyuncusu Jesse Lingard, takımda yeterince forma şansı bulamadığı gerekçesiyle ayrılık isteğini yönetime iletti.



İngiliz basınının haberine göre lig son olarak oynanan ve Manchester United'ın 3-0'lık üstünlüğü ile biten Brentford maçında forma şansı bulamayan Jesse Lingard, ayrılık isteğini net bir şekilde Manchester United yönetimine iletti.



Teknik direktör Ralf Rangnick'in kendisinden yeterince faydalanamadığını düşünen Lingard'ın, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği ifade edildi.



İngiliz futbolcu ile şimdiden birçok kulübün ilgilendiği iddia edilirken, yıldız oyuncunun Newcastle United, Tottenham Hotspur, West Ham ve Aston Villa arasında bir tercih yapmasının beklendiği belirtildi.



NEWCASTLE UNITED



Ocak ayında da Jesse Lingard'ı kadrosuna katmak isteyen ancak Ralf Rangnick izin vermemesi sebebiyle bunu başaramayan Newcastle United'ın, sezon sonunda yeniden Lingard ile görüşmesinin beklendiği ifade edildi.



TOTTENHAM HOTSPUR



Lingard ile ilgilenen bir başka takım olan Tottenham, UEFA organizasyonlarında gerek duyulan "yurt içinde yetişmiş futbolcu" kriterini karşılamak için Lingard'ı kadrosuna katmak istiyor. Ancak Conte'nin 4-3-3 formasyonunda hücum hattını Kane, Son ve Kulusevski ile oturtması, Lingard'ın fazla forma şansı bulamayacağı anlamına gelebileceği belirtildi.



WEST HAM UNITED



2020-21 sezonunun ikinci devresinde kiralandığı West Ham United'da 16 maçta 9 gol atarak müthiş bir performans gösteren Jesse Lingard'ın, kulüp ile iyi ilişkileri bulunuyor. West Ham'ın da kendisinden çok memnun olduğu ve sezon başında kalıcı olarak kadrosuna katmak istediği Lingard ile sözleşme imzalamak için ilk sıralarda olacağı ifade edildi.



ASTON VILLA



Devre arasında Barcelona'dan kiraladığı Philippe Coutinho'nun performansından çok memnun olan Aston Villa'nın, oyuncuyu kalıcı olarak kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayacağı ancak olumsuz bir durumda ilk alternatifinin Jesse Lingard olacağı yazıldı.



Bu sezon Manchester United ile sadece 4 kez ilk 11'de sahaya çıkan Jesse Lingard, 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.





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