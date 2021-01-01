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Jefferson: "Acaba Chris Paul kendisini çok mu zorluyor?"

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un, Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı NBA Finalleri serisinin 4. maçında gösterdiği kötü performans hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'un, Milwaukee Bucks'a karşı oynadığı NBA Finalleri serisinin 4. maçında gösterdiği kötü performans hakkında konuştu.

'The Dan Patrick Show' programında Jefferson, Paul'un 4. maçın sonlarındaki top kaybı hakkında konuşarak, 36 yaşındaki oyuncunun bu nedenle bir ton baskıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Jefferson, CP3'nin durumunu, Dallas Mavericks'te kendisinden daha yaşlıyken forma giymiş olan Jason Kidd'in durumu ile karşılaştırdı:

"San Antonio'daki ilk yılımda Jason Kidd'e karşı oynamıştık ve o da Dallas'taydı. Konferansta ikinci sıradaydılar ve Jason Kidd, Chris'ten daha yaşlı fakat çok benzer bir point guarddı. Chris Paul'u savunmaya asla cesaret edemezsiniz. Jason Kidd'i de aynı şekilde. Ama onlara bu saygıyı göstermek için, bunu bir kez yapmanız gerekir. Yaptığınızda da, onlar bunu saygısızlık olarak görürler ama 32 yaşındayken, 28 yaşındaki motora sahip olmazlar. Birdenbire yıprandıklarını görürsünüz.

İşin şaşırtıcı kısmı, Chris'in iki gün dinlenmiş olmasına rağmen yıpranması. Yıpranma diyoruz çünkü Chris Paul'un gergin olduğunu söylemek istemiyoruz. Belki de kendisini çok zorluyordur, kim bilir?"

Final serinin bir sonraki maçı, Cumartesi akşamı TSİ 04:00'de oynanacak.


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