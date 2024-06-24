Jazz ve 76ers, Zach LaVine takibinden vazgeçti

Utah Jazz ve Philadelphia 76ers'ın, geçmişte çıkan spekülasyonlara rağmen Chicago Bulls guardı Zach LaVine'i takip etmeyeceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jazz ve 76ers, Zach LaVine takibinden vazgeçti
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24 Haziran 2024 15:54
Utah Jazz ve Philadelphia 76ers'ın, geçmişte çıkan spekülasyonlara rağmen Chicago Bulls guardı Zach LaVine'i takip etmeyeceği iddia edildi.

NBA muhabiri Marc Stein, Substack'teki raporunda LaVine'in devam eden beş yıllığı 215 milyon dolarlık sözleşmesinin ve ayağından ameliyat geçirmiş olmasının, her iki takımın da potansiyel ilgisini caydırdığını belirtti.

Lig kaynakları Philadelphia'nın LaVine ile ilgilenmediğini belirtirken, Utah'ın ilgisinin sona erdiği belirtti.

29 yaşındaki LaVine, 2023-24 sezonunda ayak ameliyatı geçirmeden önce yalnızca 25 maçta forma giyebilmişti.

Bulls, sezon boyunca LaVine'le ilgili uygun takas senaryoları bulmakta zorlanmış, sezonu maç başına 19,5 sayı, 5,2 ribaund ve 3,9 asist ortalamalarıyla tamamlamasına rağmen sakatlık geçmişi ve sözleşmesindeki yükümlülükleri bu olasılığı giderek azaltmıştı.

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