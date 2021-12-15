Javier Tebas: 'Umarım Mbappe ve Haaland La Liga'ya gelir'

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, ilerleyen zamanlarda Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın İspanyol kulüplerine transfer olacaklarını umduğunu söyledi.



Javier Tebas yaptığı açıklamada, "Mbappe'nin Real Madrid'de oynayacağına dair bir takım işaretler var. Ayrıca Haaland'ın da İspanyol ekiplerinden birinde oynayacağını düşünüyor ve umuyorum." ifadelerini kullandı.



İki oyuncunun Real Madrid'e transferinin lig için de önemli bir gelişme olacağını dile getiren Javier, "Makul bir fiyat olduğu sürece Real Madrid, isterse ikisini de alabilir, bu transferler La Liga'ya çok faydalı olurdu." şeklinde konuştu.



La Liga'da oldukları sürece hangi takımda oynadıklarının kendisi için önemli olmadığını söyleyen başkan, "Mbappe ve Haaland'ın La Liga'ya transfer olurlarsa aynı takımda mı yoksa farklı bir takımda mı oynayacakları benim için önemli değil." açıklamasını yaptı.





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