Jasikevicius'tan Partizan için açıklama

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de cuma günü Partizan ile karşı karşıya gelecek.



Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Partizan maçıyla ilgili, "Zorlu bir maç daha bizi bekliyor. Partizan çok iyi basketbol oynayan bir rakip. Özellikle çok etkili guardlara sahipler. Taraftarlarımız için bir kez daha Zeljko Obradovic'le buluşma ve onunla yaşadıkları başarıları hatırlama fırsatı olacak. Aynı zamanda biz de takım olarak her gün daha iyiye gitmek ve kazanmak istiyoruz. Gelişime açık birçok noktamız var. Sabırlı olmalı ve herkesi takıma dahil etmeye gayret etmeliyiz." dedi.



Basketbolculardan Devon Hall ise, "Partizan kesinlikle yetenekli bir takım. Buraya bir iç saha mağlubiyeti sonrasında geliyorlar. Bu nedenle yüksek enerji ve agresiflikle karşımızda olacaklardır. Bu sebeple maça iyi başlamalıyız. Taraftarlarımıza, bize bu ana dek gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz. Takımımıza enerji veriyorlar. Umarım aynı atmosferi evimizde bir kez daha yaşarız." sözlerini sarf etti.



