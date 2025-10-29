Jasikevicius: 'İki adım daha gerideydik'

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 7. haftasında deplasmanda Valencia Basket'e 94-79 mağlup oldu.



Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko başantrenörü Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu.



"İKİ ADIM DAHA GERİDEYDİK"



Mücadele sonrası konuşan Jasikevicius, "Savunma açısından özellikle her pozisyonda bir iki adım daha gerideydik, daha yavaştık. Çok fazla kolay sayıya izin verdik. Birebirlerde kolay yenildik. Böyle olduğu zaman takım sisteminizin sizi toparlaması kolay olmuyor. Genel olarak savunma anlamında her zaman maç boyunca birkaç adım geride olduğumuzu, birkaç adım yavaş olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.



Real Madrid ile karşılaşacakları müsabakayı değerlendiren Jasikevicius, "Şu an için tabii bu maç hakkında konuşmak kolay değil ama kesinlikle çok daha fazla savaşmalıyız. Ortadaki toplar için daha fazla efor göstermeliyiz. Daha fiziksel olmalıyız. Kesinlikle daha fazla savaşmamız gerektiğini söyleyebilirim." sözlerini sarf etti.