15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
1-0
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
1-1
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
3-290'
15 Eylül
Verona-Cremonese
0-0
15 Eylül
Como-Genoa
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
1-0
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
0-0
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
0-1
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
1-3
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
1-1
15 Eylül
Almere-Eindhoven
5-0
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
1-276'
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
1-1
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
0-1
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Jamie Vardy: "Del Piero benim kahramanımdı"

Cremonese'nin yeni golcüsü Jamie Vardy, Serie A'daki ilk maçının ardından çocukluk idolünün Del Piero olduğunu söyledi.

calendar 15 Eylül 2025 23:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jamie Vardy: 'Del Piero benim kahramanımdı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Serie A ekiplerinden Cremonese'nin yeni transferi Jamie Vardy, Hellas Verona karşısında 59. dakikada oyuna girerek Cremonese formasını ilk kez sırtına geçirdi.
 
38 yaşındaki İngiliz golcü, maçın ardından yaptığı açıklamada çocukluk idolünün İtalyan efsane Alessandro Del Piero olduğunu açıkladı.
 
İtalya basınına konuşan Vardy, Serie A'ya gelişinden duyduğu heyecanı dile getirirken şu ifadeleri kullandı:
 
"Küçükken idolüm Del Piero'ydu. Onu izlemek inanılmazdı. Her hafta gol atmasını görmek bana ilham veriyordu.
 
Şimdi Serie A'dayım ve aynı etkiyi yaratmak istiyorum. Bu benim için çok heyecan verici bir deneyim."
 
Tecrübeli forvet, Cremonese formasıyla çıktığı ilk maçta ilk golle tanışamadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
