Jamie Vardy: 'Del Piero benim kahramanımdı'

Serie A ekiplerinden Cremonese'nin yeni transferi Jamie Vardy, Hellas Verona karşısında 59. dakikada oyuna girerek Cremonese formasını ilk kez sırtına geçirdi.

38 yaşındaki İngiliz golcü, maçın ardından yaptığı açıklamada çocukluk idolünün İtalyan efsane Alessandro Del Piero olduğunu açıkladı.

İtalya basınına konuşan Vardy, Serie A'ya gelişinden duyduğu heyecanı dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

"Küçükken idolüm Del Piero'ydu. Onu izlemek inanılmazdı. Her hafta gol atmasını görmek bana ilham veriyordu.

Şimdi Serie A'dayım ve aynı etkiyi yaratmak istiyorum. Bu benim için çok heyecan verici bir deneyim."

Tecrübeli forvet, Cremonese formasıyla çıktığı ilk maçta ilk golle tanışamadı.