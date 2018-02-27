İzmir kulüpleri, TFF 2. Lig'e damga vuruyor

Takımlar O G B M A Y Av. P 1. Altay 24 14 6 4 46 24 22 48 2. Gümüşhanespor 24 14 4 6 42 21 21 46 3. Şanlıurfaspor 24 14 3 7 39 24 15 45 4. Hacettepe 24 11 9 4 36 18 18 42 5. BUGSAŞ Spor 24 12 6 6 40 25 15 42 6. Sakaryaspor 24 11 8 5 37 26 11 41 7. Bandırmaspor 24 11 6 7 34 27 7 39 8. SBS İnşaat Kırklarelispor 24 10 5 9 32 32 0 35 9. Niğde Belediyespor 24 10 5 9 28 32 -4 35 10. Konya Anadolu Selçukspor 24 8 9 7 28 33 -5 33 11. Pendikspor 24 8 7 9 30 31 -1 31 12. Zonguldak Kömürspor 24 7 7 10 19 25 -6 28 13. Ottocool Karagümrük 24 8 2 14 25 36 -11 26 14. Kahramanmaraşspor 24 6 8 10 23 35 -12 26 15. Fethiyespor 24 4 9 11 24 40 -16 21 16. Nazilli Belediyespor 24 4 6 14 20 40 -20 18 17. Karşıyaka 24 4 9 11 23 35 -12 15 18. Silivrispor 24 2 7 15 17 39 -22 13

Takımlar O G B M A Y Av. P 1. Menemen Belediyespor 24 18 2 4 51 16 35 56 2. Hatayspor 24 16 4 4 39 11 28 52 3. Afjet Afyonspor 24 15 7 2 48 21 27 52 4. Sivas Belediyespor 24 14 7 3 40 19 21 49 5. İnegölspor 24 13 7 4 38 28 10 46 6. Keçiörengücü 24 13 5 6 57 27 30 44 7. Sancaktepe Belediyespor 24 12 8 4 37 19 18 44 8. Sarıyer 24 11 3 10 35 29 6 36 9. Kastamonuspor 1966 24 10 3 11 36 31 5 33 10. Tokatspor 24 8 7 9 27 34 -7 31 11. Etimesgut Belediyespor 24 8 6 10 26 30 -4 30 12. Amed Sportif Faaliyetler 24 8 6 10 33 32 1 27 13. Eyüpspor 24 7 4 13 33 48 -15 25 14. Bucaspor 24 7 5 12 34 40 -6 23 15. Bodrum Belediyesi Bodrumspor 24 4 7 13 19 37 -18 19 16. Tuzlaspor 24 5 4 15 26 45 -19 19 17. Kocaeli Birlikspor 24 2 3 19 17 53 -36 6 18. Mersin İdmanyurdu 24 1 0 23 12 88 -76 -18





Sezon sonunda lider takımların direkt Spor Toto 1. Lig'e çıkacağı TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor, son 10 haftaya lider durumda girdi.İki grupta 18'er takımın mücadele ettiği ve sezon sonunda birinci sırada yer alacak ekiplerin doğrudan TFF 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig'de, lideri takip edecek dört takım da play-off oynayacak. Play-off'tan 1 ekibin daha 1. Lig'e çıkacağı TFF 2. Lig'de kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakacak iki ekip play-off finalinde karşılaşacak.Normal sezon heyecanının 5 Mayıs 2018'de tamamlanacağı TFF 2. Lig'de daha sonra play-off müsabakaları oynanacak.TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay, 48 puana sahip Gümüşhanespor'un 2 puan önünde son 10 haftaya lider durumda girdi. 46 puanlı Gümüşhanespor'un yanı sıra 45 puanlı Şanlıurfaspor, 42'şer puanlı Hacettepe ve BUGSAŞ Spor play-off barajında bulunuyor.Ligin son 3 sırasında yer alan 13 puanlı Silivrispor, 6 puan silme cezası uygulanan 15 puana sahip Karşıyaka ve 18 puanlı Nazilli Belediyespor düşme hattında yer alıyor.TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24. haftada 56 puana ulaşan Menemen Belediyespor, en yakın rakipleri Hatayspor ve Afjet Afyonspor'un 4 puan önünde lider durumda bulunuyor. 52'şer puanlı Hatayspor ve Afjet Afyonspor'un yanı sıra 49 puanlı Sivas Belediyespor ile 46 puana sahip İnegölspor da son 10 haftaya play-off barajında girdi.Ligde 21 puan silme cezası uygulanan ve -18 puana sahip Mersin İdmanyurdu'nun ligden düşmesi kesinleşirken, 6 puanlı Kocaeli Birlikspor da düşme hattında yer alıyor. 19'ar puana sahip Tuzlaspor ile Bodrum Belediyespor'dan Tuzlaspor averajla düşme hattında bulunuyor.İki grupta 24. hafta sonrasında oluşan puan durumları şöyle: