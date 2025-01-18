İzmir Çoruhlu, Denizlispor'u 2 golle geçti

TFF 3. Lig 4'üncü Grup mücadelesinde İzmir Çoruhlu, Denizlispor'u 2-0 yendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; X.com
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İzmir Çoruhlu, Denizlispor'u 2 golle geçti
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18 Ocak 2025 17:09
TFF 3. Lig 4'üncü Grup'ta orta sıralarda yer alan İzmir Çoruhlu, ikinci yarının ilk haftasında evinde sonuncu Denizlispor'u mağlup etti: 2-0.

Maçın 37'nci dakikasında ağları havalandıran Yusuf Talga, İzmir ekibini 1-0 öne geçirdi.

İzmir Çoruhlu'da 79'uncu dakikada Anıl sahneye çıktı, tabela 2-0 oldu.

Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince, İzmir Çoruhlu sahadan 3 puanla ayrıldı.
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