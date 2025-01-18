İzmir Çoruhlu, Denizlispor'u 2 golle geçti

TFF 3. Lig 4'üncü Grup'ta orta sıralarda yer alan İzmir Çoruhlu, ikinci yarının ilk haftasında evinde sonuncu Denizlispor'u mağlup etti: 2-0.
Maçın 37'nci dakikasında ağları havalandıran Yusuf Talga, İzmir ekibini 1-0 öne geçirdi.
Maçın 37'nci dakikasında ağları havalandıran Yusuf Talga, İzmir ekibini 1-0 öne geçirdi.
İzmir Çoruhlu'da 79'uncu dakikada Anıl sahneye çıktı, tabela 2-0 oldu.
Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince, İzmir Çoruhlu sahadan 3 puanla ayrıldı.
Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince, İzmir Çoruhlu sahadan 3 puanla ayrıldı.