16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
0-0DA
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

İtalyan voleybolcu Anna Danesi'den Filenin Sultanları'na şok sözler!

İtalyan voleybolcu Anna Danesi, geçtiğimiz aylarda çıkardığı kitapta Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Filenin Sultanları ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

İtalya Milli Takımı ile Olimpiyat, Dünya ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşayan Anna Danesi'nin çıkardığı kitap gündeme oturdu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde Türkiye ile karşılaşan Danesi, kitabında Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Türk taraftarlar hakkında dikkat çeken satırlara yer verdi.

"ONLARA KARŞI OYNAMAK CESARET İSTER" 

Danesi, Vargas ve Ebrar için "Yüzünüze bağırır, her sayıdan sonra deli gibi el kol hareketleri yapar. Fiziksel olarak çok güçlü, heybetli, punk saç stilleri ve dövmeleriyle dikkat çekerler. Onlara karşı oynamak cesaret ister" ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER İNANILMAZ GÜRÜLTÜ YAPARLAR"



Türk taraftarların da sahaya büyük etki yarattığını belirten İtalyan voleybolcu, "Tarafsız sahada bile salon Türklerle dolu gibi olur. İnanılmaz bir gürültü yaparlar, çılgın bir kaos yaratırlar" dedi.

"ONLARLA MÜCADELE ETMEK GERÇEK BİR CEHENNEM OLABİLİR"

Paris'teki yarı final maçına değinen Danesi, şu sözleri aktardı:

"Onlarla mücadele etmek gerçek bir cehennem olabilir. Bakışları kötü ve vahşiydi, kelimenin tam anlamıyla dişlerini gösteriyorlardı. Biz ise gülümseyerek oynadık. Sakin kaldıkça onlar hata yaptı. Sonunda kaplan yüzleri, kedi yavrularına dönüştü. Bunu kendi örneğimle anlatmak istedim."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.