İtalyan voleybolcu Anna Danesi'den Filenin Sultanları'na şok sözler!

İtalya Milli Takımı ile Olimpiyat, Dünya ve Milletler Ligi şampiyonlukları yaşayan Anna Danesi'nin çıkardığı kitap gündeme oturdu.



Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde Türkiye ile karşılaşan Danesi, kitabında Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Türk taraftarlar hakkında dikkat çeken satırlara yer verdi.



"ONLARA KARŞI OYNAMAK CESARET İSTER"



Danesi, Vargas ve Ebrar için "Yüzünüze bağırır, her sayıdan sonra deli gibi el kol hareketleri yapar. Fiziksel olarak çok güçlü, heybetli, punk saç stilleri ve dövmeleriyle dikkat çekerler. Onlara karşı oynamak cesaret ister" ifadelerini kullandı.



"TÜRKLER İNANILMAZ GÜRÜLTÜ YAPARLAR"

Türk taraftarların da sahaya büyük etki yarattığını belirten İtalyan voleybolcu,dedi.Paris'teki yarı final maçına değinen Danesi, şu sözleri aktardı: