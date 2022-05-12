İtalyan ekipleri Emre Mor'u takipte!

VavaCars Fatih Karagümrük'te bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Emre Mor, yeniden Avrupa'ya transfer olabilir.



İtalyan medyasında yer alan habere göre; genç futbolcu için Fiorentina ve Atalanta'nın takipte olduğu kaydedildi.



KADIKÖY'DE SCOUTLAR TAKİP EDECEK



Kariyerinde Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos gibi takımlarda oynayan 24 yaşındaki futbolcuyu bir süredir izleyen iki İtalyan ekibinin, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçına da Emre Mor için scoutlar göndereceği kaydedildi.



10 GOLE KATKI SAĞLADI



Bu sezon Fatih Karagümrük'te 27 maça çıkan Emre Mor, 6 gol atıp, 4 asist yaptı.



BONSERVİSİ KARAGÜMRÜK'TE



Fatih Karagümrük, sezon içerisindeki performansının ardından milli futbolcunun bonservisi geçtiğimiz ay Celta Vigo'dan almıştı.



