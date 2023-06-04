İtalya Rallisi'nde Belçikalı yarışçı Neuville birinci oldu

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İtalya'da düzenlenen 6. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İtalya Rallisi'nde Belçikalı yarışçı Neuville birinci oldu
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04 Haziran 2023 17:02
Son güncelleme 04 Haziran 2023 17:03
Sardinya Adası'nda yapılan ve 19 etaptan oluşan mücadeleyi, 3 saat 40 dakika 1.4 saniyede tamamlayan Neuville sezonun ilk, kariyerinin 18. ralli zaferine ulaştı.

Esapekka Lappi, takım arkadaşı Neuville'in 33 saniye arkasında 2'nci, Toyota Gazoo takımından Kalle Rovanpera ise liderin 1 dakika 55.3 saniye gerisinde 3. oldu.

Rovanpera, puanını 118'e çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 93 puanla Neuville ve 85 puanla Ott Tanak (M-Sport Ford) izledi.

WRC'nin 7. ayağı, 22-25 Haziran tarihlerinde Kenya'da düzenlenecek.

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