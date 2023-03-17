İtalya'nın gözü Abdülkerim'de!

Milli takım kapısını aralayan Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı'ya Torino, Atalanta ve Udinese talip...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
İtalya'nın gözü Abdülkerim'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2023 10:53
Abdulkerim Bardakci
Abdulkerim Bardakci
Galatasaray
Galatasaray'da sezon başında 2.8 milyon euroya alınan Abdülkerim Bardakcı performansı ile takımın da değişmez isimlerinden biri oldu. A Milli Takım kadrosuna da davet edilmesi beklenen 28 yaşındaki savunmacı için İtalyan ekipleri devrede.

ATALANTA, TORINO, UDINESE...

Merih Demiral'ı kadrosunda barındıran Atalanta'nın yanı sıra Torino ve Udinese de oyuncuyu yakından takip ediyor. G.Saray ile 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan stoper için sezon sonuna kadar takipte kalacak olan İtalyan kulüpleri buna göre de teklif yapacak.

EN AZ 7 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılılar ise oyuncuyu 7 milyon euro altında bir bedelle satmayı düşünmüyor. Ayrıca Nelsson'un sezon sonu daha yüksek bir bonservisle gönderilmesi halinde Abdülkerim kesinlikle satılmayacak. 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery