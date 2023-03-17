Galatasaray'da sezon başında 2.8 milyon euroya alınan Abdülkerim Bardakcı performansı ile takımın da değişmez isimlerinden biri oldu. A Milli Takım kadrosuna da davet edilmesi beklenen 28 yaşındaki savunmacı için İtalyan ekipleri devrede.Merih Demiral'ı kadrosunda barındıran Atalanta'nın yanı sıra Torino ve Udinese de oyuncuyu yakından takip ediyor. G.Saray ile 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan stoper için sezon sonuna kadar takipte kalacak olan İtalyan kulüpleri buna göre de teklif yapacak.Sarı-kırmızılılar ise oyuncuyu 7 milyon euro altında bir bedelle satmayı düşünmüyor. Ayrıca Nelsson'un sezon sonu daha yüksek bir bonservisle gönderilmesi halinde Abdülkerim kesinlikle satılmayacak.