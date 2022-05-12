İtalya Kupası'nda zafer Inter'in oldu

İtalya Kupası finalinde Juventus ile Inter karşı karşıya geldi.



Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Inter, normal süresi 2-2 biten maçta Juventus'u 4-2 yendi ve 8. kez kupayı müzesine götürdü.



Inter ilk yarıyı Barella'nın golüyle önde kapatırken ikinci yarı adeta heyecan fırtınası şeklinde geçti. 50'de Alex Sandro, 52'de Vlahovic'in golleriyle bir anda öne geçen Juventus'a dur diyen isim 80'de penaltıdan Hakan Çalhanoğlu oldu ve mücadele uzatmalara gitti.



Uzatmalarda Inter, 98'de Perisic'in penaltı golüyle Juventus'un gardını iyice düşürürken Hırvat oyuncu 102'de ağır darbeyi indirdi ve 4-2'lik skorla kupayı Inter'e getirdi.



Böylelikle Inter, 2010-2011 sezonundan sonra ilk kez İtalya Kupası'na uzandı ve toplamda 8. kez İtalya Kupası'nı müzesine götürmüş oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ