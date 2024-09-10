İtalya basınından Kostic yorumu: "Özel bir top cambazı"

Lakabı 'Özel biri' olan Jose Mourinho ile Fenerbahçe'de çalışmak için tam 7 kulübü reddeden Sırp sol kanat Filip Kostic için İtalyan basını, "Özel bir top cambazı Juve'den ayrıldı" yorumunu yaptı.

, Fotoğraf; AA
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İtalya basınından Kostic yorumu: 'Özel bir top cambazı'
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10 Eylül 2024 08:56
Fenerbahçe, uzun süre Galatasaray'la görüşen Juventus'un Sırp yıldızı Filip Kostic'i Pazar gecesi İstanbul'a getirerek transfer gündemine damga vurdu.

İtalyan medyasındaki habere göre Sarı-Lacivertliler, 31 yaşındaki solak futbolcu için kiralama bedeli de dahil olmak üzere yaklaşık 5 milyon eurodan fazla bir harcama yaptı. Yaz döneminde Galatasaray'ın gündeminden düşmeyen bek-kanat oyuncusunun Kanarya'ya gelmesi transfer piyasasına damga vurdu.

"TAM BİR TOP CAMBAZI"

Tuttomercato, Ilbianconero gibi sitelerde Filip Kostic transferinin detaylarının dışında oyuncu analizi ve Jose Mourinho'nun süreçteki rolünden şöyle bahsedildi: "Sırp futbolcu tam bir top cambazı. Yaklaşık 5 milyon euro bedel ödenecek. 7 kulübü reddedip Fenerbahçe'yi seçti. Bu tercihte 'Special One' (Özel biri) Jose Mourinho'nun varlığı çok etkili oldu. Geçiş oyunlarında ve farklı sistemlere uyumu muazzam. Asistleri ve uzaktan şutlarıyla ünlü."




RAPORU TEMiZ ÇIKTI

Kronik sakatlıklarla boğuştuğu konuşulan Filip Kostic için Fenerbahçe sağlık heyetinden çıkan rapor 'Tekrarlayan bölgelerden kaynaklı değil' oldu. Bu sonuç oldukça tartışılsa da Sarı Lacivertliler futbolcunun tam olarak hazır geldiğini bildirdi.  

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