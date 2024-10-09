İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen takımlar!

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda 3 maç oynandı. Kilis Belediyespor, Kırıkkale FK ve Fethiyespor bir üst tura yükseldi.



Fethiyespor: 2 - Düzce Cam Düzcespor: 2



Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci turunda konuk ettiği Düzce Cam Düzcespor'u normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarda 4-3 yenerek bir üst tura yükseldi.



Ev sahibi ekip, ilk yarıda Nurettin Çakır'ın 36. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.



İkinci yarıda Düzce Cam Düzcespor, Ramazan Özkabak'ın 66. dakikadaki golüyle durumu eşitlerken, 70. dakikada Nurettin Çakır'ın penaltıdan attığı golle Fethiyespor yeniden öne geçti. Konuk ekip, 81. dakikada Berkay Ekici ile yeniden beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi 2-2 sona erdi.



Müsabakanın uzatmalarında gol olmamasının ardından penaltı atışlarına geçildi. Fethiyespor, rakibini penaltılarda 4-3 yendi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tura çıktı.



Zonguldakspor: 2 - Kırıkkale FK: 4



Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Kırıkkale FK, Zonguldakspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederek 3. tura yükseldi.



Karaelmas K. Köksal Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan misafir takım, 22. dakikada Berkay Göçmen ve 35. dakikada da Serhat Tunç'un golleriyle soyunma odasına 2-0 üstün girdi.



İkinci yarıda tempoyu düşüren misafir takım karşısında 68. dakikada Okan Baydemir ile golü bulan ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Golün ardından baskısını artıran Zonguldakspor, 90+3. dakikada Ethem Pülgir ile eşitliği sağladı ve normal süre 2-2 sona erdi.



Uzatmalarda Can Muhammet Vural'ın 114. dakikada penaltıdan attığı golle yeniden öne geçen Zonguldakspor, 118. dakikada da Burak Başkaya'nın fileleri havalandırmasıyla maçı 4-2 kazandı.



Kilis Belediyespor: 2 - Balıkesirspor: 0



Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Kilis Belediyespor, Balıkesirspor'u 2-0 yendi.



Kilis 7 Aralık Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.



Ev sahibi ekip, 76. dakikada Uğur Yalçın, 90. dakikada da Umut Koray Öz'ün golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Kilis Belediyespor, aldığı bu galibiyetle kupada adını 3. eleme turuna yazdırdı.



