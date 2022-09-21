İşte Yusuf Yazıcı'nın dönüş maçı!

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı'nın sahalara ne zaman döneceği belli oldu. Yazıcı, Kayserispor maçında sahada olmayı istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Yusuf Yazıcı'nın dönüş maçı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Eylül 2022 16:06
Trabzonspor'da Ferencvaros maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle son 2 lig maçında forma giyemeyen Yusuf Yazıcı'nın durumu belli oldu. Bordo-mavili futbolcu sahalara dönmeye hazırlanıyor.

KAYSERİSPOR MAÇIYLA SAHALARA DÖNECEK

Milli maçlar sebebiyle verilen ara, Trabzonspor'a da avantaj sağladı. Son 2 lig maçında forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, Kayserispor karşılaşmasıyla geri dönecek. Dizinde ödem oluşan Yusuf, milli arada takıma verilen izinde yurt dışına gitti ve burada farklı bir doktora göründü.

MİLLİ ARADA ANTRENMANLARA ÇIKACAK

Trabzonsporlu futbolcunu lige verilen arada antrenmanlara çıkacağı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, yoğun fikstürde Yusuf'u mutlaka takıma monte etmeyi planlıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ