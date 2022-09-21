Trabzonspor'da Ferencvaros maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle son 2 lig maçında forma giyemeyen Yusuf Yazıcı'nın durumu belli oldu. Bordo-mavili futbolcu sahalara dönmeye hazırlanıyor.
KAYSERİSPOR MAÇIYLA SAHALARA DÖNECEK
Milli maçlar sebebiyle verilen ara, Trabzonspor'a da avantaj sağladı. Son 2 lig maçında forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, Kayserispor karşılaşmasıyla geri dönecek. Dizinde ödem oluşan Yusuf, milli arada takıma verilen izinde yurt dışına gitti ve burada farklı bir doktora göründü.
MİLLİ ARADA ANTRENMANLARA ÇIKACAK
Trabzonsporlu futbolcunu lige verilen arada antrenmanlara çıkacağı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, yoğun fikstürde Yusuf'u mutlaka takıma monte etmeyi planlıyor.
KAYSERİSPOR MAÇIYLA SAHALARA DÖNECEK
Milli maçlar sebebiyle verilen ara, Trabzonspor'a da avantaj sağladı. Son 2 lig maçında forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, Kayserispor karşılaşmasıyla geri dönecek. Dizinde ödem oluşan Yusuf, milli arada takıma verilen izinde yurt dışına gitti ve burada farklı bir doktora göründü.
MİLLİ ARADA ANTRENMANLARA ÇIKACAK
Trabzonsporlu futbolcunu lige verilen arada antrenmanlara çıkacağı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, yoğun fikstürde Yusuf'u mutlaka takıma monte etmeyi planlıyor.