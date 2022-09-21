KAYSERİSPOR MAÇIYLA SAHALARA DÖNECEK

MİLLİ ARADA ANTRENMANLARA ÇIKACAK

Trabzonspor'da Ferencvaros maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle son 2 lig maçında forma giyemeyen Yusuf Yazıcı'nın durumu belli oldu. Bordo-mavili futbolcu sahalara dönmeye hazırlanıyor.Milli maçlar sebebiyle verilen ara, Trabzonspor'a da avantaj sağladı. Son 2 lig maçında forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, Kayserispor karşılaşmasıyla geri dönecek. Dizinde ödem oluşan Yusuf, milli arada takıma verilen izinde yurt dışına gitti ve burada farklı bir doktora göründü.Trabzonsporlu futbolcunu lige verilen arada antrenmanlara çıkacağı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, yoğun fikstürde Yusuf'u mutlaka takıma monte etmeyi planlıyor.