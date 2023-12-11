İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular

2023 yılının sonuna doğru yaklaşırken internet tarayıcısı Google, Türk kullanıcıların yaptığı aramaları da paylaştı.
Marketing Türkiye'nin haberine göre, 25 yıllık listelerde dünya çapında en çok aranan performans "Beyoncé" olurken, en çok aranan moda ikonu "Rihanna", en çok aranan sporcu "Cristiano Ronaldo", en çok aranan süper kahraman ise "Spider Man" oldu.
İşte Türkiye'nin 2023 yılında en çok aradığı isimler:
Sinan Oğan
Dilan Polat
Zaha
Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce
Zaniolo
Icardi
Ali Yerlikaya
Hakan Fidan
Tete
Marketing Türkiye'nin haberine göre, 25 yıllık listelerde dünya çapında en çok aranan performans "Beyoncé" olurken, en çok aranan moda ikonu "Rihanna", en çok aranan sporcu "Cristiano Ronaldo", en çok aranan süper kahraman ise "Spider Man" oldu.
İşte Türkiye'nin 2023 yılında en çok aradığı isimler:
Sinan Oğan
Dilan Polat
Zaha
Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce
Zaniolo
Icardi
Ali Yerlikaya
Hakan Fidan
Tete
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