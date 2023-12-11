İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular

2023 yılının sonuna doğru yaklaşırken internet tarayıcısı Google, Türk kullanıcıların yaptığı aramaları da paylaştı.



Marketing Türkiye'nin haberine göre, 25 yıllık listelerde dünya çapında en çok aranan performans "Beyoncé" olurken, en çok aranan moda ikonu "Rihanna", en çok aranan sporcu "Cristiano Ronaldo", en çok aranan süper kahraman ise "Spider Man" oldu.



İşte Türkiye'nin 2023 yılında en çok aradığı isimler:



Sinan Oğan



Dilan Polat



Zaha



Kemal Kılıçdaroğlu



Muharrem İnce



Zaniolo



Icardi



Ali Yerlikaya



Hakan Fidan



Tete





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