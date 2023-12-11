İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular

2023 yılının sonuna doğru gelirken Google, Türkiye'de en çok aranan kişilerin ve şeylerin isimlerini paylaştı. İşte o isimler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Türkiye'de en çok aranan futbolcular
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11 Aralık 2023 15:14
2023 yılının sonuna doğru yaklaşırken internet tarayıcısı Google, Türk kullanıcıların yaptığı aramaları da paylaştı.

Marketing Türkiye'nin haberine göre, 25 yıllık listelerde dünya çapında en çok aranan performans "Beyoncé" olurken, en çok aranan moda ikonu "Rihanna", en çok aranan sporcu "Cristiano Ronaldo", en çok aranan süper kahraman ise "Spider Man" oldu.

İşte Türkiye'nin 2023 yılında en çok aradığı isimler:

Sinan Oğan

Dilan Polat

Zaha

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Zaniolo

Icardi

Ali Yerlikaya

Hakan Fidan

Tete

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