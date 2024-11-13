İşte Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği maaş

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca'nın, sarı-lacivertli kulüpten yıllık 12 milyon euro maaş istediği yazıldı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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İşte Talisca'nın Fenerbahçe'den istediği maaş
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13 Kasım 2024 08:10
Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri de Anderson Talisca olmuştu. Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun transferde önceliği Youssef En Nesyri'ye vermesi nedeniyle Talisca için başlatılan girişimleri askıya almıştı.

BRANCO İLE TALISCA GÖRÜŞÜYOR

Milliyet'in haberine göre; Sportif Direktör Mario Branco'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da top koşturan 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızla iletişim halinde olduğu ve zaman zaman görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

10 numara pozisyonunda yaratıcı bir oyuncu arayışı içinde olan Branco'nun koşulların oluşması halinde Talisca için resmi girişimlere başlayabileceği vurgulandı.

12 MİLYON EURO MAAŞ

Al Nassr'ın yetenekli futbolcu için 10 milyon euro seviyesinde bonservis beklentisi içinde olduğu iddia edildi. Suudi kulübünde yıllık net 12 milyon euro kazanan Talisca'nın da aynı seviyede ücret talep edeceği ileri sürüldü.



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