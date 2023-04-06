İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Süper Lig'de 28. haftada görev alacak hakemler açıklandı.

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İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
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06 Nisan 2023 12:08
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray - Adana Demirspor maçını yöneten hakem Ali Şansalan'a 28. hafta maçlarında görev vermedi.

Öte yandan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında Kevin N'Koudou'ya kırmızı kart göstermediği iddiasıyla gündem olan Atilla Karaoğlan, siyah-beyazlıların bu hafta İstanbulspor ile oynayacağı maça atandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

Cuma:

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

8 Nisan Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz

20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker

9 Nisan Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: Atilla Karaoğlan

10 Nisan Pazartesi:

16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: Zorbay Küçük

20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen

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