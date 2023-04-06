İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray - Adana Demirspor maçını yöneten hakem Ali Şansalan'a 28. hafta maçlarında görev vermedi.
Öte yandan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında Kevin N'Koudou'ya kırmızı kart göstermediği iddiasıyla gündem olan Atilla Karaoğlan, siyah-beyazlıların bu hafta İstanbulspor ile oynayacağı maça atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
Cuma:
20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
8 Nisan Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker
9 Nisan Pazar:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: Atilla Karaoğlan
10 Nisan Pazartesi:
16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: Zorbay Küçük
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen
Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray - Adana Demirspor maçını yöneten hakem Ali Şansalan'a 28. hafta maçlarında görev vermedi.
Öte yandan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında Kevin N'Koudou'ya kırmızı kart göstermediği iddiasıyla gündem olan Atilla Karaoğlan, siyah-beyazlıların bu hafta İstanbulspor ile oynayacağı maça atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 28. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:
Cuma:
20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
8 Nisan Cumartesi:
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Mustafa Kürşad Filiz
20.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Burak Şeker
9 Nisan Pazar:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
20.30 Beşiktaş-Bitexen Giresunspor: Atilla Karaoğlan
10 Nisan Pazartesi:
16.00 Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor: Zorbay Küçük
20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Abdülkadir Bitigen
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