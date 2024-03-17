İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri!

Süper Lig'de günün VAR görevlendirmeleri açıklandı.

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İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri!
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17 Mart 2024 12:05
Son güncelleme 17 Mart 2024 12:07
Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı.

İşte günün maçları ve görev alacak hakemler:

13.30 Rizespor - Gaziantep FK
Hakem: Abdulkadir Bitigen
VAR: Koray Gençerler

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
Hakem: Atilla Karaoğlan
VAR: Bülent Birincioğlu

16.00 Hatayspor - Samsunspor
Hakem: Burak Şeker
VAR: Ali Şansalan

20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe
Hakem: Hali Umut Meler
VAR: Onur Özütoprak

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