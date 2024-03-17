İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri!

Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı.
İşte günün maçları ve görev alacak hakemler:
13.30 Rizespor - Gaziantep FK
Hakem: Abdulkadir Bitigen
VAR: Koray Gençerler
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
Hakem: Atilla Karaoğlan
VAR: Bülent Birincioğlu
16.00 Hatayspor - Samsunspor
Hakem: Burak Şeker
VAR: Ali Şansalan
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe
Hakem: Hali Umut Meler
VAR: Onur Özütoprak
İşte günün maçları ve görev alacak hakemler:
13.30 Rizespor - Gaziantep FK
Hakem: Abdulkadir Bitigen
VAR: Koray Gençerler
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
Hakem: Atilla Karaoğlan
VAR: Bülent Birincioğlu
16.00 Hatayspor - Samsunspor
Hakem: Burak Şeker
VAR: Ali Şansalan
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe
Hakem: Hali Umut Meler
VAR: Onur Özütoprak
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU