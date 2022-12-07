İşte Lyon'un Galatasaray'dan istediği ücret!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı.



Cimbom, Fransa ve Mali vatandaşı olan futbolcunun maliyetini sordu ve Lyon'un yanıtı belli oldu. Galatasaray, Lyon ve oyuncunun menajeriyle temas kurdu.



Lyon, golcü oyuncunun bedelinin 8 milyon Euro olduğunu Galatasaraylı yetkililere ifade etti. Futbolcu, şu anda Ligue 1 ekibinden yıllık 2.2 milyon euro kazanıyor. Dembele ise Galatasaray'dan 3.5 yıllık sözleşme istedi.



18.5 MİLYON EURO MALİYET



Oyuncunun Galatasaray'dan talebi yıllık 3 milyon Euro. Ocak ayında Galatasaray'a çıkacak faturanın 18.5 milyon Euro olması transferde geri adım attırdı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları Dembele'nin transferini devre arasında yapmaktan vazgeçti. Dembele'nin kontratı sezon sonu bitecek. Cimbom, oyuncu ve menajeri ile temaslarını sürdürecek.



GOL ÜRETTİ



Geçen sezon Dembele, Lyon'da 36 maçta 22 gol ve 6 asist kaydetti. 26 yaşındaki Dembele bu sezon ise 12 maçta 2 gollük katkı yaptı.



KUZENİ MESAJ VERDİ



Dembele için dikkat çeken bir açıklama kuzeninden geldi. Fofana, "Dembele için sürpriz takımlar devrede" şeklinde konuştu.



Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele ardından Fulham, Celtic ve Atletico Madrid gibi takımların formasını terletti. Oyuncu son olarak ise Fransız ekibi Lyon için top koşturuyor.



Futbolcunun adı ise Galatasaray ile yoğun bir şekilde anılıyor. Bu anlamda oyuncu ile ilgili gelişmeler taraftarlar tarafından oldukça yakından takip edilmekte.





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