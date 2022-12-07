İşte Jude Bellingham'ın öncelik verdiği kulüp

Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki İngiliz orta sahası Jude Bellingham hakkındaki haberler her geçen gün artmaya devam ediyor.



Son olarak Alman basını; İngiliz yıldızın yakın çevresinden edinilen haberlere göre Bellingham'ın Liverpool'a yakın olduğunu yazdı. Bellingham'ın ailesinin ve menajerinin şimdilik Liverpool'a öncelik verilmesi sebebiyle Manchester City ve Real Madrid'in ilgisinden kurtulma amacıyla 'Liverpool ile prensipte anlaşıldı' haberlerini kasten çıkarttığı ifade edildi.



Haberde, Jude Bellingham'ın Liverpool cephesinden forma garantisi aldığı belirtilirken Bu transferde tek engelin Borussia Dortmund'un 150 milyon euroluk talebi olabileceği yazıldı. Liverpool hissedarlarından Mike Gordon'ın 19 yaşındaki yıldız için 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edilse de Borussia Dortmund'un 150 milyon eurodan düşük bir ücrete oyuncuyu satmayı kesinlikle düşünmediğine yer verildi.





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