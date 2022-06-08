İşte Jorge Jesus'un Portekiz'den istediği isim!

Brezilya basını, Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus'un transfer çalışmalarına dair sürpriz bir ismi gündeme getirdi.



SANTA CLARA'DAN LINCOLN!



Jesus'un şimdiye kadar hedeflerinin; Willian Arao, Igor Paixao, Bruno Henrique ve Willian gibi isimler olduğu ifade edilirken, Portekizli teknik adamın transfer için durmaya niyeti olmadığı ve Santa Clara'dan da Lincoln Henrique'yi kadroya katmak istediği belirtildi.



23 yaşındaki Lincoln, 2015-2019 yılları arasında Brezilya'da Gremio'da forma giydi. 2019 yılında Santa Clara'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu, geride kalan sezonda Portekiz ekibinde 44 maçta sahaya çıkarken, 7 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.



5 MİLYON EURO!



10 numarada oynayan ve piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Lincoln'ün, Santa Clara ile sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.





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