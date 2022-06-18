İşte Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakcı için teklifi!

Fenerbahçe, Konyaspor forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı için 2.2 milyon euro ve Mbwana Samatta'yı içeren bir teklif yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Fenerbahçe'nin Abdülkerim Bardakcı için teklifi!
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18 Haziran 2022 21:17
Fenerbahçe, Konyaspor forması altında gösterdiği performansla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı için resmi teklif yaptı.

A Spor'un haberine göre; sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Konyaspor'a 2.2 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

Fenerbahçe ayrıca, Abdülkerim için, geçen sezonu Royal Antwerp'te kiralık olarak geçiren Mbwana Samatta'yı Konyaspor'a önerdi.

Geçen sezon gösterdiği performansla Milli Takım'a da seçilen Abdülkerim Bardakcı'nın adı Beşiktaş ile de anılıyor.

Piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Konyaspor ile sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor.



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