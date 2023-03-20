İşte Ertuğrul Doğan'ın yol haritası

Ertuğrul Doğan, 25-26 Mart'ta gerçekleşecek olağanüstü seçime tek listeyle girip Trabzonspor'un 18. başkanı olacak.



Yeni bir yapılanmaya gidecek Doğan ve arkadaşları, birçok kritik karara imza atacak. Karadeniz devinde sezon sonu 5 futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Hamsik'in yanı sıra kiralık kontratı bulunan Markovic, Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Naci Ünüvar kulüplerine dönecek. Hamsik, bu sezon 2.2 milyon euro, Gbamin 1.5 milyon euro, Yusuf 25 milyon TL, Naci 7.5 milyon TL ve Markovic yarım dönem için 260 bin euro alıyor.



Bu oyuncuların vedası sonrası maaş bütçesinde 5.5 milyon euro'luk rahatlama sağlanacak.



ÖNCE YÖNETİM SONRA SPONSORLUK



Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Yeni yönetim, 16 milyon euro'luk acil ödemeyi kendi arasında toplayacak. Doğan'ın, ekonomik anlamda güçlü isimleri listeye dahil edeceği öğrenilirken, sonrasında sponsorluk anlaşmaları hızlandırılacak. İlk etapta stat sponsorluğu çözülecek ve buradan 5 milyon euro gibi bir rakam hedefleniyor. Sezon sonuna kadar toplam ödemeler 30 milyon euro civarında.



AYRILIKLAR VE SATIŞLAR



Sezon sonunda takımı ciddi bir değişim bekliyor. Maaş maliyetini düşürmek adına pek çok isimle yollar ayrılacak. Bonservis getirebilecek futbolculardan da bazıları satılacak. Başkan seçilecek Ertuğrul Doğan, farklı sponsorluklarla kulübe gelir getirmek adına ekstra mesai harcayacak.



