Spor Toto Süper Lig'de elde ettiği Sivasspor galibiyeti sonrası morali yükselen Trabzonspor, yeni hedefini UEFA Avrupa Ligi gruplarında liderlik olarak belirledi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasında kadarki yol haritasını da çizdi.



HEDEF AVRUPA'DA LİDERLİK



27 Ekim'de deplasmanda Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaşacak Trabzonspor, 3 Kasım'da ise Macar ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Bordo-mavililer iki maçtan 6 puan çıkararak lider olmayı hedefliyor. Trabzonspor grubunu lider tamamlarsa adını son 16 turuna yazdıracak.



"YENİ ZAFERLER ELDE EDELİM"



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Avrupa'da 2 kritik maça çıkacağız. Trabzonspor her zaman büyük zaferler kazanmıştır. Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkarak yeni bir zafer daha elde edelim. Bunu başaracak gücümüz var" diye konuştu.



DÜNYA KUPASI'NA KADARKİ HEDEF



Süper Lig'de 12. haftayı maç oynamadan geçecek olan Trabzonspor ardından 6 Kasım'da evinde Konyaspor ve 11 Kasım'da ise Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor'un hedefi Dünya Kupası arasına kadar olan 4 maçtan da galibiyet çıkararak taraftarını mutlu etmek.



AVCI İLE İŞLER YOLUNDA



Karadeniz Fırtınası, Abdullah Avcı ile başarılı sonuçlara imza atıyor. Abdullah Avcı göreve geldiğinden beri 80 Süper Lig maçına çıkan Trabzonspor, 47 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, tecrübeli teknik adamla 2.08 puan ortalaması yakalandı.





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