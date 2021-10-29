İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City için ödeyeceği para!

Daily Mail gazetesi Acun Ilıcalı'nın Hull City için 396.7 + 264.4 milyon TL satın alım bedeli ödeyeceğini iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City için ödeyeceği para!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2021 12:12
Acun Ilıcalı'nın İngiltere Championship (2. Lig) ekibi Hull City'i almak üzere anlaşmaya vardığı iddia edildi.

The Daily Mail'de yer alan habere göre; Türk televizyon devi Acun Ilıcalı, Hull City'i Assem Allam'dan 35.46 milyon euro (396.7 milyon TL) karşılığında almak üzere anlaşma sağladığı kaydedildi. Daily Mail'in kulüp içinden aldığı bilgilere göre satın alım gerçekleşti.

35.46 milyon euro'ya ek olarak Hull City'nin Premier Lig'e çıkması durumunda 23.6 milyon euro (264.4 milyon TL) daha ödeme yapacağı belirtildi.

Hull Daily Mail gazetesinin geçtiği habere göre ise MKM Stadyumu'nu satın almak için şehir belediyesiyle kontak kurulmadı.

ALLAM İLE ÇALKANTILI YILLAR

Mısırlı iş adamı Allam, Hull City'i 2010 yılında alıp milyonlarca pound yatırım yaparak Premier Lig vizesi almıştı. 2013 yılında yükseldiği Premier Lig'de kulübün adını Hull City Tigers yapmak istemiş ancak bu talebi reddedilince kulübü satılığa çıkarmıştı.

2015'te Premier Lig'den Championship'e düşen Hull, 2016/17'de yeniden yükselmiş ancak 2020'de League One (3. Lig) kademesine kadar inmişti.

BU SEZON KÖTÜ GÜNLER GEÇİRİYOR

Menajer Grant McCann ile birlikte geçen sezon yeniden Championship biletini alan Hull, bu sezon 14 haftası geride kalan ligde 9 puanla 22. sırada yer alıyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.