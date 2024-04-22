İşte 90+2'deki penaltı pozisyonu!

EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe maçının 87. dakikasında penaltı bekledi.



Karşı karşıya pozisyonda Rey Manaj, vuruşunu yaptıktan sonra yerde kaldı. Sivassporlu oyuncular penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, itiraz eden Sivassporlu futbolculara kulaklığını işaret ederek VAR incelemesi yapıldığını belirtti.



Alman VAR hakemi Benjamin Brand, 3 dakikalık incelemenin ardından Cihan Aydın'ı monitöre davet etti.



Sivasspor, 90+2. dakikada penaltı kazandı.



Topun başına geçen Rey Manaj, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi.





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