İşte 90+2'deki penaltı pozisyonu!

Sivasspor, Fenerbahçe karşısında 90+2. dakikada penaltı kazandı.

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İşte 90+2'deki penaltı pozisyonu!
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22 Nisan 2024 21:55
Son güncelleme 22 Nisan 2024 21:56
EMS Yapı Sivasspor, Fenerbahçe maçının 87. dakikasında penaltı bekledi.

Karşı karşıya pozisyonda Rey Manaj, vuruşunu yaptıktan sonra yerde kaldı. Sivassporlu oyuncular penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, itiraz eden Sivassporlu futbolculara kulaklığını işaret ederek VAR incelemesi yapıldığını belirtti.

Alman VAR hakemi Benjamin Brand, 3 dakikalık incelemenin ardından Cihan Aydın'ı monitöre davet etti.

Sivasspor, 90+2. dakikada penaltı kazandı. 

Topun başına geçen Rey Manaj, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi.

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