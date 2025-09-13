12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
3-1
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
3-1
12 Eylül
Sevilla-Elche
2-2
12 Eylül
Marsilya-Lorient
4-0
12 Eylül
Paderborn-Bochum
1-0
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
2-0
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
1-1
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
1-1
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
5-0

İşte 2025/26 Galatasaray

Gelenler ve gidenlerin ardından Galatasaray'ın tam kadrosu netleşti.

calendar 13 Eylül 2025 00:55 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 00:57
Trendyol Süper Lig'de 2025 yaz transfer dönemi sona erdi.

Galatasaray transferde 5 isimle kadrosunu güçlendirdi; toplamda ise 22 oyuncuyla vedalaştı.

Gelenler: Victor Osimhen, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Leroy Sane, İlkay Gündoğan

Gidenler: Alvaro Morata, Derrick Köhn, Frankowski, Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Efe Akman, Elias Jelert, Eren Aydın, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Fernando Muslera, Mathias Ross, Atakan Ordu, Baran Aksaka, Halil Dervişoğlu, Siraçhan Nas, Jankat Yılmaz, Ali Efe Çördek, Ali Yeşilyurt, Dries Mertens



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
