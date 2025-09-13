İşte 2025/26 Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de 2025 yaz transfer dönemi sona erdi.
Galatasaray transferde 5 isimle kadrosunu güçlendirdi; toplamda ise 22 oyuncuyla vedalaştı.
Gelenler: Victor Osimhen, Wilfried Singo, Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Leroy Sane, İlkay Gündoğan
Gidenler: Alvaro Morata, Derrick Köhn, Frankowski, Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Efe Akman, Elias Jelert, Eren Aydın, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Taylan Antalyalı, Fernando Muslera, Mathias Ross, Atakan Ordu, Baran Aksaka, Halil Dervişoğlu, Siraçhan Nas, Jankat Yılmaz, Ali Efe Çördek, Ali Yeşilyurt, Dries Mertens
