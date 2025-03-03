İşte 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Uğur Okulları İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor, puanını 56'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.
İkinci sırada yer alan Solwie Energy Fatih Karagümrük ise Sakaryaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek zirve takibine devam etti.
Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Manisa FK: 3-0
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-4
Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK: 1-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-2
Geosis Boluspor-Erzurumspor FK: 0-0
Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor: 2-0
Adanaspor-MKE Ankaragücü: 2-0
Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-3
Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-1
Puan durumu
Ligde 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası aldı.
28. hafta programı
Ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:
Salı:
16.00 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)
20.30 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği (Diyarbakır)
5 Mart Çarşamba:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor (Aktepe)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor (Atatürk Olimpiyat)
6 Mart Perşembe:
13.30 Erzurumspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Sakaryaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 MKE Ankaragücü-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Eryaman)
20.30 Central Hospital Ümraniyespor-Kocaelispor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
Haftanın kapanış maçında Uğur Okulları İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Kocaelispor, puanını 56'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.
İkinci sırada yer alan Solwie Energy Fatih Karagümrük ise Sakaryaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek zirve takibine devam etti.
Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği-Manisa FK: 3-0
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-4
Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Ahlatcı Çorum FK: 1-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-2
Geosis Boluspor-Erzurumspor FK: 0-0
Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor: 2-0
Adanaspor-MKE Ankaragücü: 2-0
Sakaryaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-3
Kocaelispor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-1
Puan durumu
Ligde 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|27
|17
|5
|5
|41
|21
|20
|56
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|27
|14
|7
|6
|44
|26
|18
|49
|3.GENÇLERBİRLİĞİ
|27
|13
|8
|6
|37
|24
|13
|47
|4.ERZURUMSPOR FK
|27
|13
|6
|8
|37
|20
|17
|45
|5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|27
|12
|7
|8
|36
|35
|1
|43
|6.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|27
|11
|8
|8
|43
|32
|11
|41
|7.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|27
|12
|4
|11
|39
|29
|10
|40
|8.AHLATCI ÇORUM FK
|27
|10
|9
|8
|33
|26
|7
|39
|9.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|27
|9
|12
|6
|30
|24
|6
|39
|10.GEOSİS BOLUSPOR
|27
|10
|8
|9
|34
|29
|5
|38
|11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|27
|10
|7
|10
|35
|35
|0
|37
|12.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|27
|10
|7
|10
|32
|33
|-1
|37
|13.ESENLER EROKSPOR
|27
|9
|9
|9
|36
|34
|2
|36
|14.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|27
|10
|6
|11
|28
|28
|0
|36
|15.SAKARYASPOR
|27
|8
|11
|8
|33
|37
|-4
|35
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|27
|10
|4
|13
|34
|29
|5
|34
|17.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|27
|9
|6
|12
|34
|35
|-1
|33
|18.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|27
|10
|3
|14
|35
|39
|-4
|33
|19.ADANASPOR
|27
|5
|9
|13
|23
|44
|-21
|24
|20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR
|27
|0
|0
|27
|11
|95
|-84
|-21
28. hafta programı
Ligde 28. hafta maçlarının programı şöyle:
Salı:
16.00 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)
20.30 Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği (Diyarbakır)
5 Mart Çarşamba:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor (Aktepe)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Geosis Boluspor (Çorum Şehir)
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)
20.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor (Atatürk Olimpiyat)
6 Mart Perşembe:
13.30 Erzurumspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Sakaryaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 MKE Ankaragücü-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Eryaman)
20.30 Central Hospital Ümraniyespor-Kocaelispor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)