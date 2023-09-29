İstanbulspor'un konuğu Antalyaspor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, cumartesi günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.



Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek.



Bir maçı eksik İstanbulspor, ligde şu ana kadar galibiyetle tanışamadı. Beş karşılaşmada 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 2 puan elde eden sarı-siyahlılar, 19. sırada kaldı.



Ligde çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Bitexen Antalyaspor, 6 puanla 13. basamakta yer aldı.



İstanbulspor'da Bitexen Antalyaspor karşılaşması öncesi Racine Coly ve Simon Deli'nin sakatlıkları bulunuyor.



