İstanbulspor'dan Volkan Can'a cevap!

İstanbulspor, kendilerine cevap veren TFF Yöneticisi Volkan Can için bir açıklama yaptı.



İstanbulspor'un açıklaması şu şekilde:



"02.05.2024 ve 03.05.2024 tarihlerinde TFF internet sitesinde yayımlanan TFF açıklamaları ve bazı basın organlarında yayımlanan Volkan Can'ın açıklamalarına yönelik Kulübümüzün ve Sayın Başkanımızın adının kullanılması nedeniyle cevap hakkımız doğmuştur.

Öncelikle TFF açıklamalarına değinmek ve doğru cevapları veremeyeceklerini bildiğimiz halde gerçeklere ilişkin soruları sormak gerekirse;



1. TFF Kanunu ve TFF Statüsüne bağlı olduğunu vurgulayan TFF; TFF Statüsünün 22/2. Maddesi ve TFF Genel Kurul İç Tüzüğünün 9. Maddesi uyarınca TFF Genel Kurulu ve Genel Kurul Divan Başkanlığının yetkisini gasp ederek, delege denetimini hangi yetkiyle yapmaktadır?



2. TFF Kanun ve TFF Statüsü uyarınca TFF Genel Kurul Delegesi olan bir kişinin, TFF Yönetiminden yetki alması gerektiği nerede yazmaktadır?



3. TFF Yönetim Kurulunu yetkilendiren, TFF Genel Kurul Delegeleri değil midir?



4. Uzaktan ya da yakından görmekte yaşadığınız sorunlara yönelik Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi sizleri Türk Hekimlerine emanet ederek; 136 TFF Genel Kurul Delegesine ilişkin sunulan listeleri ve noter yevmiye numaralarını nasıl yok saymaktasınız?



5. Bizleri, 136 TFF Genel Kurul Delegesinin imzasına dair açıklamamız bağladığı gibi, sizleri de bağlayan yetkisiz imza ya da geri çekilen imzalar açıklamasına ilişkin olarak; neden bu delege listelerini ve noter yevmiyelerini açıklayamamaktasınız?



6. Türk Futbol Kamuoyu maalesef sizin doğrunuzun yanlış olduğunu anladığı için bu imzaların muhatabı olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız?



Gelelim Volkan Can'a sorulması gereken sorulara;



1. Bahsettiğin 2 yılda, görevin dahilinde olan 2. ve 3. Lig Kulüplerinin hangi sorunlarını çözdün de; kendini Kaf dağında görüyorsun?



2. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinin seçimlerine yönelik olan iddialar doğru mudur?



3. TFF Yönetim Kurulu üyesi olarak TFF Genel Kurul Delegesi olan Kulüplerin kendi arasındaki görüşmeleri seni ne ilgilendirir?



4. Bu görüşmelerin aleyhinde olması nedeniyle mi bu görüşmelerden rahatsızsın?



5. Alt liglere yönelik basında yer alan son iddialar da dahil olmak üzere, yaşanan tüm olumsuzlukların sorumluluklarını da alabilecek cesarette misin?



6. 20 Nisan 2024'de atandığın 1. Ligden sorumlu yönetim kurulu görevine ne çabuk ısındın da; diğer ihtiyaçlar dışında imza toplanması işine konsantre oldun?



7. Geçer sayıyı hangi matematik hesabıyla saymaktasın? Kaldı ki; TFF Statüsü ve TFF Genel Kurul İç Tüzüğü uyarınca TFF Genel Kurulu musun yoksa TFF Genel Kurul Divan Başkanı mısın da; TFF Genel Kurul Delegelerinin salahiyetini sorgulamak sana mı kaldı?



8. Ödemelerine temel gösterdiğin Kaynak Kullandırma Talimatı uyarınca kaç kulüp TFF'ye başvuruda bulundu? Kaç Kulübün dosyası ödeme yapılmaya hazır hale geldi? Bu hazır dosyalara ilişkin olarak talimatın 11. Maddesi uyarınca ne zaman yönetim kurulu kararı aldın? Neye göre ödeme yaptın? Hadi bunları açıklayamadın, o zaman neden sadece bu Kulüplere ödeme yaptın?



9. Zamanlaması manidar olan ve temelinde "imza vermeyin" olan görüşmeler sonrasında yaptığın bu ödemeler sonrasında kaç tane ödeme yapmadığın Kulüp kaldı? Ya da şöyle



11. Kaynak Kullandırma Talimatı uyarınca bu Kulüplerin sunduğu projelerin tamamı aynı tutarda mıydı ki; ödemeleri talimatın 11. Maddesi uyarınca liglere göre eşit yaptın?



12. Kulübümüzün, yönetim sürecinizde Kaynak Kullandırma başvuruları olduğu halde; sizin yönetiminiz tarafından bize neden herhangi bir ödeme yapılmamıştır? Bizim başvuru dosyamızda olan ya da bu ödeme yapılan kulüplerin dosyasında olmayan sadece "imza" mıdır?



13. Başkanlığını yaptığın Kırklareli Spor Kulübü'ne, yönetici olduğun süreçte hangi nam adı altında olursa olsun ne amaçla ne kadar ödeme yaptın?



14. Son olarak kimin parasını kime ödedin de; sanki kendi cebinden yapmış gibi açıklama yaptın?

Bu cevaplanması gereken sorulara dair cevapları arayacağınız yerlerin TFF Kanunu, TFF Statüsü ve TFF Genel Kurul İç Tüzüğü olduğunu hatırlatır; kanuna ve hukuka aykırı işlemlerinize yönelik olarak daha önce de olduğu gibi bugün de FIFA ve Türk Mahkemelerine başvuru yapılacağının altını çizmek isteriz."



VOLKAN CAN NE DEMİŞTİ?



Volkan Can yaptığı yazılı açıklamada, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun dün 2. ve 3. lig kulüplerine seçimin erkene alınması için imza atmamaları doğrultusunda para verildiği ve baskı yapıldığı iddialarına cevap verdi.



Türkiye Futbol Federasyonu 1.2.3. liglerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde 2 yıldır kulüplerimizle sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Can, "Sorunlarının çözümü için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi liderliğinde Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla iki yıldır yoğun bir mesai veriyoruz. Bu kapsamda kulüplerimizle yaptığımız görüşmeleri sorgulamak kimsenin haddi değildir." ifadelerini kullandı.



Başkan Büyükekşi tarafından 18 Temmuz 2024'te yapılacağı ilan edilen seçimli mali kongre tarihinin öne çekilmesi için imza toplanmaya çalışıldığını hatırlatan Can, iddiaları dile getirenlere şu soruları yöneltti:



"Yeter, geçer sayıda imza toplayamadıkları için görevimizi yapmakla eleştirildiğimiz, taciz edildiğimiz, hakaretlere maruz kaldığımız bir ortamda 1, 2 ve 3. Lig kulüplerimizi arayan kişiler hangi yetki ve ünvanla bu görüşmelerini yapmaktadırlar? Yine aynı kişiler hangi yetki ve ünvanla kulüplerimizin sponsorlarını taciz etmektedirler? Süper Lig'den 1. Lig'e düşen bir kulübün başkanı önümüzdeki sezon rakibi olacak kulüplerin başkanlarını hangi yetkiyle taciz etmektedir? Gerekli şartları ve evrakları tamamlayarak TFF'ye başvuran tüm profesyonel kulüplerimizin tesislerinin altyapılarına yönelik yapacakları yatırımlarda TFF'den destek alma hakkı bulunduğu bir ortamda 'imza vermeyen kulüplere para veriliyor' iddiasını hangi cüretle yapmaktadırlar?"





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU