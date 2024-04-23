İstanbulspor'dan TFF için sert açıklama: 'Uyan futbol kamuoyu'

İstanbulspor, yapılan görüşmelere rağmen TFF'nin seçimi erken bir tarihe almama kararı aldığını duyurdu.
İstanbulspor yaptığı açıklamada, "TFF Yönetimi ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yetkilendirilen heyet arasında bugün yapılan görüşme sonrasında TFF'nin, futbol paydaşlarının talebine rağmen ,18.07.2024 tarihli Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi ile ilgili herhangi bir değişim iradesi olmadığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.
İŞTE İSTANBULSPOR'UN AÇIKLAMASI
İstanbulspor yaptığı açıklamada, "TFF Yönetimi ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yetkilendirilen heyet arasında bugün yapılan görüşme sonrasında TFF'nin, futbol paydaşlarının talebine rağmen ,18.07.2024 tarihli Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi ile ilgili herhangi bir değişim iradesi olmadığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.
İŞTE İSTANBULSPOR'UN AÇIKLAMASI
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