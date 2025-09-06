İstanbul Gençlikspor'dan tarihi fark!

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Ankara Hentbol ile oynadığı maçı 43-4 kazandı.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 20-3 üstünlüğüyle tamamlandı.
Sahadan rahat bir şekilde 43-4 galip ayrılan İstanbul Gençlikspor, ligde 2'de 2 yaptı.
Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 20-3 üstünlüğüyle tamamlandı.
Sahadan rahat bir şekilde 43-4 galip ayrılan İstanbul Gençlikspor, ligde 2'de 2 yaptı.