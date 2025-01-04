Issa Kabore için flaş gelişme!

Werder Bremen, Issa Kabore'nin kiralık transferi için Manchester City ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Issa Kabore için flaş gelişme!
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04 Ocak 2025 19:06
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Issa Kabore ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Romano'nun haberine göre, Benfica ile Manchester City, Kabore'nin kiralık anlaşmasının feshedilmesi için anlaşma sağladı.

Kabore, yapılan anlaşmanın ardından yaz transfer döneminde kiralandığı Benfica'dan ayrılacak.

Bu gelişmelerin ardından 23 yaşındaki futbolcu için Bundesliga'dan Werder Bremen devreye girdi. Alman ekibi, Kabore'nin sezon sonuna kadar kiralanması için Manchester City ile anlaşmaya vardı.

Kabore, sezonun ilk yarısında kiralık olarak forma giydiği 7 maçta sahaya çıktı ve 1 asist yaptı.

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