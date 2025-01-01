Issa Kabore, Benfica'dan ayrıldı

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Issa Kabore, Benfica ile arasındaki kiralık sözleşmeyi feshetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Issa Kabore, Benfica'dan ayrıldı
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01 Ocak 2025 23:33
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Issa Kabore, Benfica'dan ayrıldı.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Benfica, kiralık olarak takımda bulunan Issa Kabore'nin sözleşmesini feshetti.

Haberde, Kabore'nin Manchester City'ye geri döneceği ancak başka bir takıma yeniden kiralanacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan 23 yaşındaki Burkina Fasolu sağ bek, bu sezon çıktığı 7 maçta 1 asistlik performans gösterdi.
 
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