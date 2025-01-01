Issa Kabore, Benfica'dan ayrıldı

Benfica, kiralık olarak takımda bulunan Issa Kabore'nin sözleşmesini feshetti.

Kabore'nin Manchester City'ye geri döneceği ancak başka bir takıma yeniden kiralanacağı ifade edildi.



Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan 23 yaşındaki Burkina Fasolu sağ bek, bu sezon çıktığı 7 maçta 1 asistlik performans gösterdi.



